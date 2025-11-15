BJKC: DTB-Frauen haben Klassenerhalt wieder in eigener Hand

Die deutschen Tennis-Frauen um ihre Nummer eins Eva Lys können sich weiter Hoffnungen auf den Verbleib in der Weltgruppe im Billie Jean King Cup machen. Nach dem 2:1-Sieg der Belgierinnen im zweiten Play-off-Duell der Gruppe F gegen die Türkei in Ismaning liegt der Klassenerhalt nun doch wieder in der Hand der deutschen Mannschaft.

Dabei war das Schicksal des DTB-Teams im abschließenden Doppel zwischen dem belgischen Duo Sofia Costoulas/Magali Kempen und den Türkinnen Alya Aksu und Ipek Öz beinahe schon besiegelt. Doch die Belgierinnen wehrten im Tie Break des dritten Satzes gleich zwei Matchbälle ab und entschieden die Partie noch mit 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (9:7) für sich.

Aksu, in der Weltrangliste nur auf Rang 403 geführt, hatte den Lauf der Türkinnen zunächst noch fortgesetzt und die rund 250 Plätze vor ihr gelistete Costoulas überraschend klar 6:3, 6:1 geschlagen. Anschließend verlor Lys-Bezwingerin Zeynep Sönmez aber mit 4:6, 4:6 gegen Hanne Vandewinkel.

Am Vortag hatte die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) ihrerseits noch überraschend mit 1:2 gegen die Türkinnen verloren. Vor dem Abschlussspiel am Sonntag gegen Belgien (13.00 Uhr/tennis.de) ist die Gruppe nun wieder komplett offen, wobei das DTB-Team gegen Belgien dennoch zum Siegen verdammt ist.

Mit einem 3:0 hätten die Deutschen den nötigen ersten Platz sicher. Bei einem 2:1-Erfolg ginge die Rechnerei los: Ausschlaggebend für die Platzierung wäre dann zunächst die Anzahl der gewonnen Sätze und dann die Anzahl der gewonnenen Spiele.