Davis Cup: DTB-Team in der ersten Qualirunde gegen Peru

Das deutsche Davis-Cup-Team trifft in der ersten Qualifikationsrunde 2026 auf Peru. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Bologna. Die DTB-Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann war am Samstag im Halbfinale des traditionsreichen Nationenwettbewerbs an Spanien (1:2) gescheitert und wartet weiter auf den ersten Titel seit 1993. Die erste Qualifikationsrunde wird Anfang Februar ausgespielt.

Im Kampf um die Endrunde im November, die laut Kohlmann "immer das Ziel" sein müsse, könnte im September in der zweiten Qualifikationsrunde ein Duell mit Kroatien oder Dänemark warten. Die Partien werden - wie lange Jahre im Davis Cup üblich - als Heim- oder Auswärtsspiele ausgetragen.

Gegen die Peruaner sind die Deutschen klar favorisiert: Mit Ignacio Buse (ATP-105.) steht nur ein Spieler in den Top 200 der Weltrangliste.