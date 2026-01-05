Davis-Cup-Duell gegen Peru: Ohne Zverev, mit viel Erfahrung

Ohne Alexander Zverev, aber mit viel Erfahrung: Das deutsche Davis-Cup-Team muss die Qualifikationsrunde gegen Peru aller Voraussicht nach ohne seinen Topspieler bestreiten. Bundestrainer Michael Kohlmann berief Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie das Topdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz für die Partie am 6. und 7. Februar im Castello Düsseldorf. Der fünfte Spieler soll später nominiert werden.

"Wir haben uns bewusst dafür entschieden, zunächst nur vier Spieler zu nominieren", sagte Kohlmann, der mit seinem Team um Zverev vergangene Saison das Halbfinale erreichte: "Die Australian Open liegen zeitlich sehr nah am Davis Cup. Mit einem offenen fünften Platz halten wir uns die Möglichkeit offen, auf Form und mögliche Entwicklungen in Melbourne kurzfristig reagieren und am Ende die bestmögliche Mannschaft für das Duell mit Peru aufstellen zu können."

Kohlmann zeigte sich optimistisch, dass seine Mannschaft im Rheinland der Favoritenrolle gerecht werden kann. Sollte Deutschland sein Heimspiel gewinnen, wartet ein Duell mit Dänemark oder Kroatien.