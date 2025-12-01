Erster italienischer Grand-Slam-Sieger Pietrangeli gestorben

Das italienische Tennis trauert um einen seiner größten Spieler. Nicola Pietrangeli, der erste Grand-Slam-Sieger des Landes und Ikone seines Sports, ist im Alter von 92 Jahren in Rom verstorben. Das gab der italienische Verband am Montag auf seiner Website bekannt.

Jahrzehnte bevor Jannik Sinner und das italienische Davis-Cup-Team von Triumph zu Triumph eilten, hatte der in Tunis geborene Pietrangeli das italienische Tennis international bekannt gemacht. Sein Titel bei den French Open 1959 als erster Spieler seines Lande war historisch, 1960 wiederholte er seinen Triumph - in Wimbledon schaffte er es im gleichen Jahr immerhin bis ins Halbfinale.

1976 führte Pietrangeli Italien als Teamchef zum Davis-Cup-Sieg. Als Spieler war ihm dieser Titel nie vergönnt gewesen, dabei hält Pietrangeli einige Bestmarken: Mit 164 hat er weltweit die meisten Partien im Nationenwettbewerb absolviert - auch seine 78 Einzelsiege sind Rekord.

Bis zuletzt trat Pietrangeli als starke Stimme im italienischen Tennis auf. Im Oktober noch hatte er den Weltranglistenzweiten Sinner für dessen Absage für den diesjährigen Davis Cup, den das Team trotzdem gewinnen sollte, heftig kritisiert und von einem "schweren Schlag" für den italienischen Sport gesprochen.

Im Sommer hatte Pietrangeli seinen Sohn Giorgio verloren. Der einstige Spitzen-Surfer starb im Alter von 59 Jahren.