Marathon-Match: Wawrinka startet mit Sieg in Abschiedssaison

Stan Wawrinka ist erfolgreich in seine Abschiedssaison auf der Tennis-Tour gestartet. Der dreimalige Grand-Slam-Sieger besiegte den Franzosen Arthur Rinderknech in Perth in einem Marathon-Match über fast dreieinhalb Stunden mit 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) und sicherte der Schweiz beim United Cup den Auftaktsieg. Für den 40-Jährigen war es in seiner langen Karriere die erste Partie beim Mixed-Team-Wettbewerb in Australien.

"Nach 20 Jahren auf der Tour ist es fantastisch, endlich hier zu spielen. Das heutige Match war hart, aber ich bin froh, dass wir mit 2:0 starten konnten", sagte Wawrinka. Zuvor hatte die Wimbledon-Halbfinalistin Belinda Bencic die Schweiz mit einem Zweisatzsieg gegen Leolia Jeanjean in Führung gebracht.

Wawrinka wird seine erfolgreiche Karriere am Ende der Saison beenden. Er hat 2002 als Profi debütiert. In seiner langen Karriere waren die Triumphe bei den Australian Open 2014, den French Open 2015 und den US Open 2016 sowie Olympia-Gold 2008 im Doppel und der Sieg im Davis Cup 2014 jeweils an der Seite von Ikone Roger Federer die Höhepunkte. Den letzten seiner 16 Titel holte er 2017 in Genf.