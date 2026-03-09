Neustart nach Abstieg: Lys führt deutsches Team an

Die Zukunft im Blick: Bundestrainer Torben Beltz verzichtet beim Neustart des deutschen Teams im Billie Jean King Cup auf routinierte Kräfte. Der neue Teamkapitän setzt nach dem Abstieg zunächst auf Eva Lys, Ella Seidel, Tessa Brockmann und die formstarke Noma Noha Akugue. Erfahrene Spielerinnen wie die Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund und Queen's-Siegerin Tatjana Maria (beide 38) fehlen dagegen im Aufgebot.

"Wir haben ein junges und schlagkräftiges Team zusammengestellt, mit dem wir den Wiederaufstieg im Billie Jean King Cup angehen wollen", sagte Beltz: "Der Fokus bei der Nominierung lag nicht ausschließlich auf den Begegnungen in Portugal, sondern auf einem längerfristigen Prozess, in dem wir die Spielerinnen an die Nationalmannschaft heranführen wollen, die Deutschland auch in den nächsten Jahren vertreten werden."

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) muss vom 7. bis 11. April in Oeiras/Portugal in der Regionalgruppe Europa/Afrika I ran - und trifft dort in der Gruppenphase auf Dänemark, Portugal und Schweden. Das deutsche Team muss die Gruppe als Erster abschließen, um seine Chance auf einen von drei Plätzen in den Playoffs im Herbst zu wahren.

Beltz, zuvor bereits seit Ende 2024 als Bundestrainer tätig, war im Februar zusätzlich zum Teamkapitän im Billie Jean King Cup ernannt worden. Er folgte auf Rainer Schüttler.