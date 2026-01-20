"TennisDeutschland 2032": DTB-Strategie für neue Erfolge

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) will die Sportart mit seiner neuen Strategie "TennisDeutschland 2032" für veränderte Herausforderungen wappnen. Der nun vorgelegte "bundesweite, langfristige Entwicklungsrahmen für den Tennissport" soll "Orientierung schaffen, Kräfte bündeln und die Sportarten des DTB nachhaltig stärken", hieß es in einer Pressemitteilung des Verbandes.

"Wir erleben aktuell einen tiefgreifenden Wandel, der den gesamten deutschen Sport erfasst", sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim: "Ohne eine klare Strategie laufen wir Gefahr, Entwicklungen nur zu verwalten, statt sie aktiv zu gestalten."

Der Grundgedanke der Strategie sei das Selbstverständnis, dass aktuelle Herausforderungen nur gemeinsam bewältigt werden könnten. "Ehrenamt und Hauptamt, Landesverbände und Vereine, junge und erfahrene" würden erstmals mit gemeinsamer strategischer Ausrichtung und gemeinsamen Zielen antreten, das Tennis in Deutschland "lebendig, modern und zukunftsfähig zu gestalten". Die maßgeblich vom DTB-Vorstand um Veronika Rücker und Peter Mayer erarbeitete Strategie war auf der DTB-Mitgliederversammlung im November 2025 verabschiedet worden.

In allen Themenfeldern sollen künftig klare und messbare Ziele verfolgt werden. Bei den Profis will der DTB bis zum Jahr 2032 acht bis zehn deutsche Spielerinnen und Spieler in den Top-100 Ranglisten etablieren. Auch ein Mitgliederwachstum in allen Altersgruppen peilt der Verband an.