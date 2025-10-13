Siegemund klettert - Vacherot katapultiert sich in Top 50

Laura Siegemund klettert in frühere Höhen - Überraschungs-Champion Valentin Vacherot katapultiert sich in die Top 50: Sowohl die routinierte Schwäbin als auch der in Shanghai erfolgreiche Monegasse haben in den Weltranglisten der WTA und ATP große Sätze gemacht.

Vacherot, der als Qualifikant zum erstaunlichen Titelgewinn in der chinesischen Metropole stürmte, schnellte um satte 164 Plätze auf Rang 40 vor. Noch als Nummer 204 der Weltrangliste hatte er am Sonntag im Finale von Shanghai seinen Cousin Arthur Rinderknech mit 4:6, 6:3, 6:3 bezwungen.

Für einen Titelgewinn reichte es bei Dauerbrennerin Siegemund nicht, aber immerhin für einen bemerkenswerten Lauf ins Viertelfinale von Wuhan, wo sie dann der späteren Titelträgerin Coco Gauff unterlag. Siegemund wird nun als deutsche Nummer eins auf Rang 39 geführt. Es ist die beste Platzierung der 37-Jährigen seit acht Jahren.