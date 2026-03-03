Tennis: Challenger-Turnier in VAE unterbrochen

Wegen Angriffen auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist das Challenger-Turnier der Tennis-Profis in Fudschaira unterbrochen worden. Trümmer einer abgeschossenen Drohne hatten ein 15 km von der Anlage in der Hauptstadt des gleichnamigen Emirates entferntes Ölfeld in Brand gesetzt. Zuvor war bereits Lärm von überfliegenden Kampfflugzeugen deutlich zu vernehmen gewesen.

Die Turnierleitung setzte alle 13 für Dienstag noch angesetzten Matches nach nur zwei ausgetragenen Begegnungen aus. Noch auf den Plätzen befindliche Spieler wurden per Lautsprecherdurchsagen angewiesen, sich schnellstmöglich in umliegenden Gebäuden in Sicherheit zu bringen.

Die seit vergangenen Samstag laufenden Angriffe von Israel und den USA auf den Iran haben zuletzt Vergeltungsschläge der Islamischen Republik gegen mehrere Länder in der Region ausgelöst. Dabei gehören auch die VAE zu den Zielen. Dennoch hatten in Fudschaira zu Wochenbeginn noch gut ein Dutzend Qualifikationsspiele stattfinden können.