United Cup: Deutsches Team unterliegt Polen mit 0:3

Das deutsche Tennis-Team hat beim United Cup eine klare Niederlage gegen Polen kassiert. Die Mannschaft um Alexander Zverev unterlag am Montag mit 0:3 und musste einen deutlichen Dämpfer mit Blick auf eine mögliche Viertelfinal-Qualifikation hinnehmen.

Zverev, Weltranglistendritter aus Hamburg, unterlag Hubert Hurkacz am Montag in Sydney 3:6, 4:6. Auch im Mixed an der Seite von Laura Siegemund konnte er beim 6:7 (6:8) 3:6 keinen Punkt erringen. Zwischendurch schlug sich Eva Lys als klare Außenseiterin gegen die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek beachtlich. Lys musste sich der Weltranglistenzweiten 6:3, 3:6, 4:6 geschlagen geben.

Zverev hatte vor allem mit dem starken Aufschlag des lange verletzten, einstigen Weltranglistensechsten Hurkacz Probleme. Hurkacz schlug 21 Asse und Zverev warf im zweiten Satz wütend seinen Schläger zu Boden.

Lys setzte Swiatek, gegen die sie alle drei vorigen Begegnungen klar verloren hatte, mit ihren kraftvollen Schlägen von der Grundlinie lange unter Druck. Doch die Favoritin brachte mit ihrer Klasse die Partie auf ihre Seite. Im Mixed enttäuschten Zverev/Siegemund und konnten den wichtigen Ehrenpunkt nicht mehr einsammeln.