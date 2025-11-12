United Cup: Zverev führt deutsches Team an

Alexander Zverev nutzt den United Cup einmal mehr als Vorbereitung für die Australian Open und führt das deutsche Team beim Mannschaftswettbewerb in Down Under an. Der Hamburger gab ebenso wie Eva Lys seine Zusage für das Turnier vom 2. bis 11. Januar in Perth und Sydney. Komplettiert wird das deutsche Team von Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund, Doppel-Experte Kevin Krawietz sowie Patrick Zahraj und Mina Hodzic.

Anfang 2024 hatte Zverev gemeinsam mit der mittlerweile zurückgetretenen Angelique Kerber und Siegemund triumphiert. Titelverteidiger sind die USA, die mit Zverevs Angstgegner Taylor Fritz und French-Open-Siegerin Coco Gauff an den Start gehen. Die Topstars Carlos Alcaraz (Spanien) und Jannik Sinner (Italien) fehlen ihren Teams.

In Sydney und Perth werden pro Partie ein Männer- und ein Frauen-Einzel sowie ein Mixed-Doppel gespielt. Die Auslosung findet am 17. November statt.