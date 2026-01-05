Zverev kassiert erste Saisonniederlage

Topspieler Alexander Zverev hat seine erste Saisonniederlage kassiert. Der Weltranglistendritte aus Hamburg unterlag im Rahmen des United Cup dem Polen Hubert Hurkacz am Montag in Sydney 3:6, 4:6. Vor allem der starke Aufschlag des einstigen Weltranglistensechsten setzte Zverev zu.

Durch die Niederlage steht Eva Lys im zweiten Einzel gegen die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek unter Zugzwang. Sollte Deutschland, das auch noch das Topdoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz aufbietet, die Partie mit Polen noch gewinnen, wäre die Viertelfinal-Qualifikation als Gruppensieger sicher.

Seine erste Partie in der neuen Saison hatte Zverev souverän mit 7:5, 6:0 gegen Tallon Griekspoor gewonnen, das deutsche Team sicherte sich einen 3:0-Auftakterfolg gegen die Niederlande (3:0).

Gegen Hurkacz hatte Zverev zunächst aber einen schweren Stand, der einstige Wimbledon-Halbfinalist reihte Ass an Ass. Im zweiten Satz verdiente sich zunächst der deutsche Topspieler eine Breakchance, doch Hurkacz packte zu und Zverev donnerte wutentbrannt seinen Schläger auf den Hartplatz.

Zverev wehrte sich gegen die Niederlage, konnte sie aber letztlich nicht mehr verhindern.