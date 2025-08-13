Mit 45 Jahren: Williams erhält Wildcard für US Open

Die frühere Weltranglistenerste Venus Williams schlägt wieder bei den US Open auf. Wie schon länger vermutet und am Mittwoch durch den amerikanischen Tennisverband bestätigt wurde, erhält die 45-Jährige eine Wildcard für den Einzelwettbewerb des Grand Slams in New York - und wird damit zur ältesten US-Open-Teilnehmerin seit Renee Richards (USA), die 1981 im Alter von 47 Jahren in der ersten Runde gescheitert war.

Für Williams wird es insgesamt die 25. Teilnahme. Zuvor hatte sie bereits eine Wild Card für das Mixed-Doppel erhalten, das sie zusammen mit Landsmann Reilly Opelka bestreiten wird.

Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin hatte im Juli nach 16 Monaten Pause ihr Comeback in Washington erst im Doppel und später auch im Einzel gegeben. In der Einzelkonkurrenz drang sie bis ins Achtelfinale vor. Mit ihrem ersten Einzel-Sieg seit fast zwei Jahren avancierte sie zur ältesten Matchwinnerin auf der WTA-Tour seit 21 Jahren. Vergangene Woche in Cincinnati schied sie in der ersten Runde aus.

Williams zählt zu den besten Tennis-Profis der Geschichte. In ihrer mehr als 30 Jahre langen Karriere hat sie 7 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen, dazu kommen 14 im Doppel mit ihrer jüngeren Schwester Serena Williams und zwei im Mixed. Dazu ist sie viermalige Olympiasiegerin.

Die US Open beginnen am 24. August. Williams gewann den Titel in New York zweimal - zuletzt vor 24 Jahren.