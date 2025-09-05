US Open: Trump kommt zum Männer-Finale

US-Präsident Donald Trump wird am Sonntag beim US-Open-Finale der Männer in New York auf der Tribüne des Arthur Ashe Stadium sitzen. Dies bestätigte ein Sprecher des Weißen Hauses am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Für Trump ist es nach dem Super Bowl der NFL im Februar und dem Finale der Fußball-Klub-Weltmeisterschaft im Juli bereits der dritte Besuch einer Sport-Großveranstaltung in diesem Jahr.

Das Endspiel der Männer ist für 20 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Trump könnte dann das Duell der beiden derzeit besten Tennisspieler der Welt, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, zu sehen bekommen. Der Weltranglistenzweite Alcaraz aus Spanien spielt am Freitag im Halbfinale gegen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic um den Einzug ins Endspiel. Im zweiten Halbfinale trifft der italienische Weltranglistenerste Sinner auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime, der auf dem Weg dorthin unter anderem Deutschlands Topspieler Alexander Zverev ausgeschaltet hatte.