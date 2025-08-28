US Open: Williams feiert Sieg im Doppel

Venus Williams hat bei ihren 25. US Open doch noch einen umjubelten Sieg gefeiert. Die 45-Jährige setzte sich am Donnerstag im Louis Armstrong Stadium im Doppel mit der früheren Einzelfinalistin Leylah Fernandez (Kanada) 7:6 (7:4), 6:2 gegen Ljudmyla Kitschenok aus der Ukraine und der Australierin Ellen Perez durch. Für die Teilnahme am Wettbewerb hatte Williams zuvor eine Wildcard erhalten.

"Danke an meine Partnerin", sagte Williams nach dem Erfolg in Richtung Fernandez – und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Sie ist die beste Partnerin, mit der ich je gespielt habe – abgesehen von Serena. Danke, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast."

Im Einzel hatte Williams bei ihrer Rückkehr auf die größte Tennis-Bühne der Welt in der ersten Runde gegen Vorjahres-Halbfinalistin Karolina Muchova aus Tschechien mit 3:6, 6:2, 1:6 verloren, 28 Jahre nach ihrem Debüt in New York phasenweise aber eine bemerkenswerte Leistung gezeigt.

Williams avancierte beim Grand-Slam-Highlight im Big Apple zur ältesten Teilnehmerin seit Renee Richards (USA), die 1981 im Alter von 47 Jahren in der ersten Runde gescheitert war. Zuvor hatte die US-Amerikanerin, Turniersiegerin von 2000 und 2001, bereits eine Wildcard für das Mixed-Doppel erhalten, das sie zusammen mit Landsmann Reilly Opelka bestritt.

Im Doppel geht es für Williams und Fernandez nun in der zweiten Runde gegen Ulrikke Eikeri (Norwegen) und Eri Hozumi (Japan) weiter.