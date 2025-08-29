US Open: Zverev erneut in der Nightsession

Nächste Spätschicht für Alexander Zverev bei den US Open: Der deutsche Tennisstar muss bei seinem Drittrundenmatch gegen den an Position 25 gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime zum dritten Mal in der Nightsession ran. Die Partie in New York wurde für Samstag um 19.00 Uhr Ortszeit im Louis Armstrong Stadion angesetzt - in Deutschland ist das Match damit in der Nacht auf Sonntag ab 1.00 Uhr (Sporteurope.tv und Sky) zu verfolgen.

Auch Daniel Altmaier muss sich am Samstag gedulden. Das Duell des Kempeners mit dem Weltranglistenachten Alex de Minaur (Australien) auf Court 17 beginnt nicht vor 16.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MESZ). Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund, letzte deutsche Frau im Turnier, dürfte im vierten Match des Tages auf Court 5 gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa am späten deutschen Abend zum Einsatz kommen.