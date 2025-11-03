Heftiger Dämpfer für Swiatek - Rybakina im Halbfinale

Rückschlag für Mitfavoritin Iga Swiatek: Die Weltranglistenzweite aus Polen hat in der Gruppenphase der WTA Finals in Riad ihre erste Niederlage kassiert. Nach ihrem lockeren Auftaktsieg über Madison Keys (USA) verlor die Wimbledonsiegerin am Ende überraschend deutlich gegen Jelena Rybakina mit 6:3, 1:6, 0:6 - die starke Kasachin feierte trotz eines Satzrückstands ihren zweiten Erfolg im zweiten Match und buchte wenig später ihr Halbfinalticket.

"Es ist immer sehr schwer, gegen Iga zu spielen. Im zweiten Satz habe ich mich selbst gepusht, mein Aufschlag hat sich verbessert und ich bin froh, dass ich mich gesteigert und viel besser gespielt habe", sagte Rybakina: "Ich hoffe, dass ich für den Rest des Turniers so weiter spielen kann."

Swiatek hat die Finals bereits einmal gewonnen, 2023 triumphierte sie im mexikanischen Cancún. Rybakina hingegen hat bei den WTA Finals, dem Jahresendturnier der besten acht Spielerinnen der Saison, noch nie das Halbfinale erreicht. Doch gegen Swiatek war die Kasachin nach dem verlorenen ersten Satz voll auf der Höhe und spielte ihr bestes Tennis. Swiatek produzierte letztlich deutlich zu viele Fehler und verlor Spiel um Spiel.

In der Gruppe B kämpft Swiatek am Mittwoch gegen Amanda Anisimova um den Halbfinaleinzug. Die US-Amerikanerin schlug am Montagabend im Duell der Auftakt-Verliererinnen ihre Landsfrau Keys mit 4:6, 6:3, 6:2 und machte Rybakina damit zur ersten Halbfinalistin. In Gruppe A ist Swiateks große Kontrahentin, die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus, mit einem Sieg ins Turnier gestartet.