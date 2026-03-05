Indian Wells: Auch Seidel verliert in erster Runde

Tennisspielerin Ella Seidel hat beim 1000er-Turnier in Indian Wells die zweite Runde verpasst. Die 21 Jahre alte Hamburgerin verlor gegen Anastassija Sacharowa glatt in zwei Sätzen mit 2:6, 2:6 und schied damit als nächste deutsche Spielerin aus.

Nach dem Ausscheiden von Tatjana Maria und der Absage von Eva Lys ist Laura Siegemund die letzte verbliebene deutsche Starterin beim hoch dotierten Turnier in Kalifornien, ihr Erstrundenspiel gegen die Kroatin Petra Marcinko ist für den heutigen Donnerstagabend angesetzt.