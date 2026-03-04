Indian Wells: Nächste Erstrunden-Pleite für Maria

Tatjana Maria sucht in der noch jungen Tennissaison weiter nach ihrer Form. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau schied beim 1000er-Turnier in Indian Wells zum fünften Mal in Folge in der ersten Runde eines WTA-Wettbewerbs aus. Die einstige Wimbledonfinalistin musste sich der Rumänin Sorana Cirstea trotz knapp zweistündigen Kampfes mit 4:6, 6:4, 3:6 geschlagen geben.

Maria gelangen in diesem Jahr bislang einzig im Januar in Hobart und beim Challenger-Turnier Manila Siege, über die zweite Runde kam sie aber auch in Australien und auf den Philippinen nicht hinaus. Auch bei den Australian Open war nach einer enttäuschenden Leistung in der ersten Runde Schluss.