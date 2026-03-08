Indian Wells: Siegemund als letzte DTB-Spielerin raus

Laura Siegemund ist beim hochkarätigen WTA-1000-Turnier in Indian Wells als letzte deutsche Spielerin in der zweiten Runde gescheitert. Die 38 Jahre alte Metzingerin unterlag der Australian-Open-Halbfinalistin Elina Switolina (Ukraine) nach mehr als zweieinhalb Stunden mit 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

Zunächst hatte aus deutscher Sicht die Hamburgerin Eva Lys ihre Teilnahme wegen einer Knieverletzung abgesagt, ehe in der ersten Runde Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Ella Seidel (Hamburg) ausschieden.

Bei den Männern gaben sich die Stars in ihren Auftaktmatsches beim Masters an gleicher Stelle keine Blöße. Australian-Open-Sieger und Weltranglisten-Primus Carlos Alcaraz feierte in seinem 13. Match des Jahres den 13. Sieg. Der Spanier besiegte Grigor Dimitrow (Bulgarien) 6:2, 6:3. Australian-Open-Finalist und Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic aus Serbien bezwang bei seinem ersten Auftritt seit dem verlorenen Melbourne-Finale den Polen Kamil Majchrzak nach zähem Beginn mit 4:6, 6:1, 6:2.

Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev (Hamburg) spielt am Abend (19.00 Uhr/Sky) gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima bereits um den Achtelfinaleinzug.