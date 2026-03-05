Indian Wells: Siegemund einzige DTB-Spielerin in Runde zwei

Laura Siegemund hat beim hochkarätigen WTA-1000-Turnier in Indian Wells als einzige deutsche Spielerin die zweite Runde erreicht. Die Metzingerin beschenkte sich 24 Stunden nach ihrem 38. Geburtstag in ihrem Auftaktmatch gegen die Kroatin Petra Marcinko durch einen 3:6, 6:3, 6:4-Erfolg nachträglich selbst. Nächste Gegnerin der Weltranglisten-55. in der Runde der besten 64 ist die an Nummer neun gesetzte Ukrainerin Jelena Switolina.

Vor Siegemunds erstem Sieg seit ihrem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open im vergangenen Januar in Melbourne war der mit mehr als neun Millionen Dollar dotierte Premiumwettbewerb für die deutschen Spielerinnen enttäuschend verlaufen. Zunächst hatte die Hamburgerin Eva Lys ihre Teilnahme wegen einer Knieverletzung abgesagt, ehe am ersten Tag nacheinander Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Ella Seidel (Hamburg) ausschieden.