Jastremska gibt auf: Siegemund in Wuhan in Runde zwei

Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier im chinesischen Wuhan die zweite Runde erreicht. In einem lange Zeit engen Auftaktmatch führte die 37-Jährige gegen die zwölf Jahre jüngere Ukrainerin Dajana Jastremska 7:5, 4:6, 4:1, als Jastremska wegen einer Verletzung aufgeben musste.

Wimbledon-Viertelfinalistin Siegemund, die zuletzt in Peking in Runde eins gescheitert war, trifft bei dem mit rund 3,6 Millionen Dollar dotierten 1000er-Turnier in der Acht-Millionen-Metropole auf die an Nummer fünf gesetzte Mirra Andrejewa. Für die 18-Jährige aus Russland lief es zuletzt nicht allzu rund, seit ihrem Triumph in Indian Wells im März hat die Weltranglistenfünfte kein Halbfinale erreicht.

Siegemund ist die einzige deutsche Spielerin in Wuhan. Eva Lys, die in Peking das Viertelfinale erreicht hatte, hat nicht gemeldet.