Lys sagt Start in Indian Wells ab

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat ihren Start beim WTA-Turnier in Indian Wells abgesagt. Wie die deutsche Nummer drei in der Nacht zum Mittwoch auf Instagram mitteilte, muss sie ihre Teilnahme "wegen einer Knieverletzung" zurückziehen. "Ich wollte wirklich dabei sein, aber ich bin einfach noch nicht bereit. Harte Entscheidung, vor allem in letzter Minute, aber Gesundheit steht immer an ertser Stelle", schrieb die 24-Jährige.

Nach ihrem frühen Ausscheiden im Einzel bei den Australian Open im Januar sowie der verletzungsbedingten Aufgabe im Doppel hatte Lys eine längere Pause aufgrund ihrer Knieprobleme angekündigt. Die Blessur hatte sie sich zum Jahresstart beim United Cup in Sydney zugezogen. Seit vergangener Woche hält sie sich in Los Angeles fit.

Durch die Absage von Lys gehen in der Frauenkonkurrenz nur Laura Siegemund, Tatjana Maria und Ella Seidel an den Start. Bei den Männern schlagen Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff auf. Das Turnier findet vom 4. bis 15. März statt.