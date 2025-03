Miami: Teenagerin Eala düpiert Melbourne-Siegerin Keys

Die 19-jährige Alexandra Eala hat beim WTA-Turnier in Miami philippinische Tennis-Geschichte geschrieben. Durch ihren 6:4, 6:2-Sensationssieg in der dritten Runde gegen die Australian-Open-Gewinnerin und Weltranglistenfünfte Madison Keys (USA) feierte die Wildcard-Starterin als erste Spielerin aus dem südostasiatischen Land in der Open-Ära einen Erfolg über eine Top-10-Spielerin.