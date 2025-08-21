Monterrey: Maria verpasst Viertelfinale

Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey das Viertelfinale verpasst. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau unterlag bei der Generalprobe für die US Open im Achtelfinale der an Nummer sechs gesetzten Tschechin Linda Noskova mit 3:6, 2:6.

Maria, die im Sommer durch ihren Sieg beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club für Aufsehen gesorgt hatte, war die einzige Deutsche beim Turnier in der mexikanischen Millionenstadt. Die US Open, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, steigen ab dem kommenden Sonntag in New York.