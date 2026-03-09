"Feuerwerk" im Arm: Verletzte Gauff muss aufgeben

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff hat beim WTA‑Turnier in Indian Wells ihr Drittrundenmatch wegen einer Verletzung am linken Arm aufgegeben. Die Weltranglisten-Vierte lag gegen Alexandra Eala (Philippinen) bereits 2:6, 0:2 hinten, als sie nach 54 Minuten abbrechen musste.

Gauff sprach anschließend von einem "beängstigenden" Gefühl im Arm. Dieser habe sich angefühlt, als habe er "gebrannt". Dennoch zeigte sich die 21-Jährige optimistisch, für das kommende Turnier in Miami fit zu werden.

"Ich habe es erstmals im zweiten Spiel des ersten Satzes gespürt", berichtete Gauff, "es hat sich angefühlt, als würde ein Feuerwerk in meinem Arm explodieren, und dann fühlte sich mein ganzer Arm an, als stünde er in Flammen." Die Schmerzen seien im Verlauf des Matches stärker geworden, "selbst bei Schlägen, für die ich meinen linken Arm nicht mal benutzt habe".

Die US-Amerikanerin kündigte eine MRT-Untersuchung an, Ärzte vermuten eine nervenbedingte Problematik. Es war erst die zweite Aufgabe ihrer Karriere. Zuletzt war sie 2022 in Cincinnati vorzeitig ausgestiegen.

Eala, die durch den Rückzug erstmals das Achtelfinale in Indian Wells erreichte, zeigte Mitgefühl: "Niemand möchte auf diese Weise gewinnen - und keine möchte so verlieren."