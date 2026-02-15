Seidel siegt - Maria verpasst Erfolgserlebnis

Tennisspielerin Ella Seidel hat beim WTA-Turnier in Dubai ein Erfolgserlebnis eingesammelt: Die 21 Jahre alte Qualifikantin aus Hamburg setzte sich am Sonntag mit 6:1, 6:4 gegen die Spanierin Cristina Bucsa durch.

Die Weltranglisten-100., die im zweiten Satz eine knifflige Phase überstand, trifft nun auf Jaqueline Cristian aus Rumänien oder den kanadischen Shootingstar Victoria Mboko.

Auch Tatjana Maria kämpfte verbissen, wurde aber erneut nicht belohnt. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau unterlag bei ihrem Erstrundenauftritt in den Vereinigten Arabischen Emiraten der Australierin Kimberly Birrell nach 2:48 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:3, 5:7.

Maria war mit der Bilanz von erst zwei Matcherfolgen in dieser Saison in Hobart und Manila in die Partie gegangen. Gegen die in Düsseldorf geborene Birrell wehrte sie sich im dritten Satz nach Break gegen sich und kam mit viel Herz zurück, verpasste aber den Erfolg.

Bei dem WTA-Turnier steht in Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund (Metzingen) eine weitere deutsche Spielerin im Hauptfeld.