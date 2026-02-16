Siegemund scheitert früh in Dubai

Tennisprofi Laura Siegemund ist erneut in der ersten Runde eines WTA-Turniers ausgeschieden. In Dubai scheiterte die 37-Jährige am Montag an der Australierin Daria Kasatkina mit 2:6, 3:6. Damit ist Ella Seidel die letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Kasatkina trifft in der zweiten Runde auf die an Position fünf gesetzte Russin Mirra Andrejewa.

Siegemund war bereits Anfang Februar in Doha in der ersten Runde ausgeschieden. Auch gegen Kasatkina fand die Wimbledon-Viertelfinalistin nicht zu ihrem Spiel, gewann keines ihrer Aufschlagspiele im ersten Satz. Im zweiten Durchgang kontrollierte die gebürtige Russin das Geschehen souverän und nutzte nach 1:28 Stunden ihren zweiten Matchball.

Neben Siegemund standen noch zwei weitere deutsche Spielerinnen im Hauptfeld von Dubai. Seidel hatte sich als Qualifikantin gegen die Spanierin Cristina Bucsa in Runde eins durchgesetzt, während Tatjana Maria gegen die Australierin Kimberly Birrell unterlegen war. Seidel droht nun ein Duell mit dem kanadischen Shootingstar Victoria Mboko.