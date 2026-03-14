Tennis: Australian-Open-Revanche in Indian Wells

Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina fordert die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka sechs Wochen nach ihrem Triumph in Melbourne auch im Finale von Indian Wells heraus. Die Kasachin besiegte die Ukrainerin Elina Switolina im Halbfinale mit 7:5, 6:4 - Sabalenka hatte mit einem 6:3, 6:4 gegen die Tschechin Linda Noskova vorgelegt.

Sabalenka, mit großem Vorsprung Nummer eins der Welt, hat ihre bisherigen beiden Endspiele in Indian Wells verloren, eines davon 2023 gegen Rybakina. In Melbourne unterlag sie der Weltranglistendritten, die am Montag auf den zweiten Platz vorrücken wird, am 31. Januar überraschend in drei Sätzen. "Ich will dieses Match unbedingt", sagte Sabalenka nun nach ihrem Finaleinzug.