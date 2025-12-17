Tennis: Lys schlägt 2026 in Stuttgart auf

Shootingstar Eva Lys schlägt beim WTA-Turnier in Stuttgart auf. Die 23 Jahre alte Hamburgerin, die das Tennisjahr auf Weltranglistenposition 40 als deutsche Nummer eins beendet hat, gab ihre Teilnahme für das Event im April kommenden Jahres bekannt. Zuvor hatte bereits die aktuelle Weltranglistenerste Aryna Sabalenka (Belarus) bestätigt, nach vier erfolglosen Finalteilnahmen den nächsten Anlauf auf ihren Premierentitel in Stuttgart starten zu wollen.

Das Turnier sei für sie "einer der Höhepunkte der Saison", sagte Lys: "Nicht nur wegen der traditionell sehr starken Besetzung, sondern auch wegen der speziellen Atmosphäre." 2022 hatte sie in Stuttgart ihren ersten Hauptrundensieg auf der WTA-Tour gefeiert; 2025 verlor Lys in der ersten Runde des 500er-Turniers gegen die starke Italienerin Jasmine Paolini.