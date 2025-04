Tennis: Maria kämpft sich in die zweite Runde von Bogotá

Tennisspielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau/Nr. 6) hat nach langem Kampf beim WTA-Turnier in Bogotá die zweite Runde erreicht. Gegen die Französin Chloé Paquet gewann die 37-Jährige nach 3:25 Stunden 6:7 (5:7), 7:5, 6:4. Damit durfte sie zum siebten Mal in diesem Jahr einen Sieg auf der Tour bejubeln und zog zum sechsten Mal in die zweite Runde ein.

Vergangene Woche hatte sie es in Puerto Vallarta/Mexiko noch bis ins Viertelfinale geschafft, war beim Hartplatz-Turnier aber an der Rumänin Jaqueline Cristian gescheitert. In Kolumbien bestritt sie nun ihr erstes Spiel auf Sand.