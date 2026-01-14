Tennis: Maria verliert in Hobart

Tatjana Maria ist beim Tennisturnier in Hobart/Australien im Achtelfinale ausgeschieden. Einen Tag nach ihrem Sieg über die frühere Weltranglistenerste Venus Williams (USA) verlor Maria gegen Anna Bondar aus Ungarn 6:7 (7:9), 5:7. Bondar hatte in der ersten Runde bereits Ella Seidel (Hamburg) geschlagen.

Maria (38) vergab im ersten Durchgang eine 4:1-Führung und im Tiebreak zwei Satzbälle, nach 2:19 Stunden musste sie sich geschlagen geben. Die vorherigen drei Duelle mit Bondar hatte Maria gewonnen, nun verpasste sie es in Hobart, weitere Matchpraxis vor den Australian Open in Melbourne (ab Sonntag) zu sammeln. Im dritten WTA-Match des Jahres war es ihre zweite Niederlage.