Tennis: Potapova spielt künftig für Österreich

Die gebürtige Russin Anastasia Potapova schlägt ab 2026 für Österreich auf. Das gab die Tennisspielerin am Donnerstag bekannt. "Österreich ist ein Land, das ich liebe, das unglaublich gastfreundlich ist und in dem ich mich zu Hause fühle. Ich liebe es, in Wien zu sein, und freue mich darauf, dort meine zweite Heimat zu finden", schrieb die 24-Jährige bei Instagram.

Der Österreichische Tennisverband (ÖTV) begrüßte die Entscheidung. "Wir heißen sie herzlich in der österreichischen Tennisfamilie willkommen", sagte ÖTV-Präsident Martin Ohneberg: "Sie ist eine sportliche Bereicherung und wir freuen uns auf ihren Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Teams."

Potapova liegt in der Weltrangliste derzeit auf Platz 51. Ende November war sie noch im russischen St. Petersburg für ihr Heimatland angetreten, gemeinsam mit ihrem Freund Tallon Griekspoor. In dessen Heimat Niederlande hatte die Teilnahme wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für Kritik gesorgt, sogar Außenminister David van Weel hatte sich zu Wort gemeldet.

Potapova wird künftig als österreichische Nummer eins auf der Tour unterwegs sein. Aktuell ist Julia Grabher (94.) die einzige Österreicherin unter den besten 100.

Erst im März hatte sich die russische Topspielerin Daria Kasatkina dem australischen Tennisverband zugewandt.