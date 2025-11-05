Tennis: Williams erhält Wildcard für Auckland

Tennis-Ikone Venus Williams wird zu Beginn des neuen Jahres beim WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland starten. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, erhielt die 45-Jährige eine Wildcard für das Turnier, das vom 5. bis 11. Januar im Vorfeld der Australian Open (ab 18. Januar) stattfindet.

In diesem Jahr war die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin nach rund 16 Monaten auf die Tour zurückgekehrt. Nach Starts in Washington D.C. und Cincinnati war sie Ende August bei den US Open in der ersten Runde an der Tschechin Karolina Muchova gescheitert.