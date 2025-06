Weiter kein Rasen-Titel: Sabalenka verpasst Finale in Berlin

Aryna Sabalenka muss weiter auf den ersten Rasen-Titel ihrer Karriere warten. Die Weltranglistenerste aus Belarus unterlag beim WTA-Turnier in Berlin der früheren Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova (Tschechien) im Halbfinale mit 2:6, 4:6 und reist ohne großen Rückenwind zum Rasen-Highlight nach London (ab 30. Juni). Vondrousova, Siegerin im All England Club 2023, trifft im Endspiel im Grunewald am Sonntag überraschend auf Wang Xinyu. Die chinesische Qualifikantin setzte ihren Siegeszug weiter fort, gegen die Russin Ljudmila Samsonowa gewann sie 6:4, 6:1.