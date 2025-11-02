WTA Finals: Auftaktsieg für Sabalenka - Gauff gestrauchelt

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat bei den WTA Finals in Riad ihren ersten Auftritt zur eindrucksvollen Bestätigung ihrer Titelambitionen genutzt. Auf der Jagd nach ihrem ersten Erfolg beim mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Jahresabschlussturnier fertigte die US-Open-Gewinnerin die sieben Positionen tiefer geführte Italienerin Jasmine Paolini im Eröffnungsspiel der Steffi-Graf-Gruppe in nur 70 Minuten mit 6:3, 6:1 ab.

Gar nicht nach Wunsch verlief für Vorjahressiegerin Coco Gauff das erste Vorrundenspiel. Die Weltranglistendritte musste sich im US-Duell mit Jessica Pegula mit 3:6, 7:6 (7:4), 2:6 geschlagen geben.

Zum Auftakt am Vortag war Wimbledonsiegerin Iga Swiatek (Polen) mit einer Machtdemonstration ins Turnier gestartet. Die Weltranglistenzweite und Titelgewinnerin von 2023 ließ Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA) in der Serena-Williams-Gruppe mit 6:1, 6:2 keine Chance. Die Weltranglistensechste Jelena Rybakina (Kasachstan) siegte gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova 6:3, 6:1.