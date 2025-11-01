WTA Finals: Lockerer Auftaktsieg für Swiatek

Wimbledonsiegerin Iga Swiatek ist mit einer Machtdemonstration in die WTA Finals in Riad gestartet. Die Weltranglistenzweite aus Polen ließ der Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA) zum Auftakt des Saisonabschlussturniers der besten acht Spielerinnen in Saudi-Arabien keinerlei Chance und gewann in nur 61 Minuten mit 6:1, 6:2.

Swiatek hat die Finals bereits einmal gewonnen, 2023 triumphierte sie im mexikanischen Cancún. In dieser Saison gewann die 24-Jährige insgesamt drei Titel, allesamt in der zweiten Saisonhälfte.

In Gruppe B trifft Swiatek noch auf Amanda Anisimova (USA) und Jelena Rybakina (Kasachstan), die sich am späten Nachmittag gegenüberstanden. Die Weltranglistensechste Rybakina setzte sich dabei souverän mit 6:3, 6:1 durch. Am Sonntag steigt die Gruppe A um die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ins Turnier ein.