WTA Finals: "Perfekte" Sabalenka im Halbfinale

Mit der perfekten Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen steht die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka im Halbfinale der WTA Finals in Riad. Zum Abschluss der Gruppenphase schlug der Tennisstar aus Belarus Titelverteidigerin Coco Gauff (USA) mit 7:6 (7:5), 6:2 und trifft nun erneut auf eine Amerikanerin. Beim Jahresendturnier spielt Sabalenka am Freitag gegen Amanda Anisimova, Zweite der Parallelgruppe.

Im anderen Semifinale des mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Events in Saudi-Arabien stehen sich die wie Sabalenka ungeschlagene Kasachin Elena Rybakina und Jessica Pegula (USA) gegenüber. Pegula buchte ihr Halbfinalticket am Donnerstag durch ein 6:2, 6:3 über die bereits zuvor gescheiterte Italienerin Jasmine Paolini. Rybakina hatte den Gruppensieg bereits am Mittwoch perfekt gemacht.

Sabalenka war im Finale der diesjährigen French Open an Gauff gescheitert, diesmal setzte sich die 27-Jährige durch.