WTA Finals: Sabalenka und Rybakina im Finale

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina haben das Endspiel der WTA Finals in Riad erreicht. Sabalenka bezwang bei dem mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Event in Saudi-Arabien Amanda Anisimova (USA) 6:3, 3:6, 6:3, die Kasachin Rybakina benötigte beim 4:6, 6:4, 6:3 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula ebenfalls drei Sätze.

Beide Finalistinnen hatten schon in der Gruppenphase alle drei Spiele gewonnen. Sabalenka (Belarus) musste gegen Anisimova aber mehr als zwei Stunden kämpfen, erst ein Break zum 4:3 im dritten Satz brachte die Vorentscheidung. Die US-Open-Siegerin steht zum zweiten Mal im Finale des Jahresendturniers, 2022 hatte sie gegen die Französin Caroline Garcia verloren.

Erstmals in das Endspiel schaffte es derweil Rybakina. "Ich bin glücklich, dass ich mich durchgekämpft habe. Mein Aufschlag hat mir geholfen", sagte die 26-Jährige. Im zweiten Satz wehrte die Nummer sechs der Welt beim Stand von 5:4 zwei Spielbälle vom Pegula ab, im dritten Durchgang überzeugte sie vor allem bei eigenem Service: Ihren 15 Assen stand am Ende nur ein einziges von Pegula gegenüber.