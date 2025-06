Neue Mittelblockerin für den Dresdner SC

Volleyball-Pokalsieger Dresdner SC hat die kanadische Mittelblockerin Amanda Siksna verpflichtet. Die 22-Jährige wechselt von der Queen’s University in Ontario in die Bundesliga und bestreitet beim Vizemeister ihre erste Saison im Profibereich.

Siksna zählte in der Saison 2023/24 zu den herausragenden Spielerinnen der Ontario University Athletics (OUA). Mit 140 Blocks führte sie die entsprechende Statistik an und wurde als OUA All-Star ausgezeichnet. Zudem erhielt sie mehrfach die Ehrung als Student-Athlete of the Week.

Cheftrainer Alex Waibl beschreibt die Kanadierin als "sehr athletisch" und lobt ihren gefährlichen Aufschlag sowie ihre Einstellung. Der DSC setzt mit der Verpflichtung seine Strategie fort, internationale Nachwuchstalente frühzeitig zu integrieren und weiterzuentwickeln. Zuletzt gab der Verein die Wechsel der Niederländerinnen Jette Kuipers (22) und Rosa Entius (21) von den Ligakontrahenten aus Suhl und Münster bekannt.