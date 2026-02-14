Volleyball: Sens neuer Cheftrainer in Wiesbaden

Volleyball-Bundesligist VC Wiesbaden hat einen neuen Cheftrainer für die nächste Spielzeit gefunden. Wie die Hessen am Samstag mitteilten, wird Paul Sens ab dem Sommer die Verantwortung beim Tabellensiebten der Frauen-Bundesliga übernehmen. Der 28-Jährige war zuvor Co-Trainer bei Ligakonkurrent und Meister SSC Palmberg Schwerin. In der Landeshauptstadt erhält Sens einen Vertrag über drei Jahre.

"Wir freuen uns außerordentlich über diese Verpflichtung", erklärte Co-Geschäftsführer Thomas Utsch: "Paul Sens hat bereits eine beeindruckende Zeit in Verantwortung als Co-Trainer im Verband und im Klub hinter sich und kann bemerkenswert große Erfolge mit Schwerin vorweisen." Nach sportlich durchwachsenen Wochen trennten sich die Wiesbadener Anfang Februar von Headcoach Tigin Yaglioglu, bis zum Saisonende übernimmt Benedikt Frank.

Wiesbaden sei "ein großer Klub mit langjähriger Bundesligahistorie", sagte Sens: "Ich freue mich darüber, zukünftig Teil dieser Geschichte zu sein." Bereits in der Saison 2015/15 stand Sens als Co-Trainer in Schwerin an der Seitenlinie, neben weiteren vier Jahren als Co-Trainer bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft (2016-2020) ist Sens seit 2023 auch im Trainerstab des belgischen Nationalteams.