BR Volleys entlassen Cheftrainer Banks

Das Vertrauen ist weg, der Glaube an eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft nicht mehr vorhanden: Die Berlin Recycling Volleys aus der Volleyball-Bundesliga haben auf den bisher durchwachsenen Saisonverlauf reagiert und Cheftrainer Joel Banks entlassen. Bis auf Weiteres übernimmt der bisherige Assistenzcoach Alexandre Leal die Position und soll das Team gemeinsam mit Co-Trainer Markus Steuerwald in das Ligaspiel beim SV Warnemünde am Mittwoch (18.30 Uhr/Dyn) führen. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

"Nach dem schwierigen Bundesligastart haben wir unsere Tabellensituation zwar inzwischen verbessern können, aber dennoch ist das Spiel unserer Mannschaft weiterhin von einem ständigen Auf und Ab geprägt. Die Ergebnisse stimmen, aber unseren Leistungen fehlt es an Konstanz und Stabilität", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Banks habe in den letzten beiden Jahren sehr gut, stets engagiert und überaus erfolgreich für den Verein gearbeitet: "Dennoch sind wir überzeugt davon, dass wir unserem Team mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf neue Impulse geben müssen." Im Tagesspiegel-Interview sprach Niroomand zudem von verloren gegangenem Vertrauen der Mannschaft in den Trainer. Es habe trotz positiver Ergebnisse "immer wieder auch Spieler aus der Mannschaft" gegeben, "die auf Probleme hinwiesen".

Nach 16 Spielen sind die Berliner mit 39 Punkten Tabellenzweiter, der Rückstand auf Spitzenreiter SVG Lüneburg beträgt auch wegen eines Fehlstarts im Oktober fünf Zähler. Die Berliner, die eigentlich den zehnten Meistertitel in Folge anpeilen, waren mit zwei Niederlagen in die Bundesliga gestartet. In der Vorsaison hatten die Volleys 23 ihrer 24 Ligaspiele gewonnen. Im Dezember war Berlin beim ewigen Rivalen VfB Friedrichshafen im Pokal-Halbfinale ausgeschieden.

Der Brite Banks hatte 2023 die Nachfolge des französischen Erfolgstrainers Cedric Enard angetreten. Nun übernimmt der Brasilianer Leal, der bisher als Assistent und Scout tätig war. Leal und Co-Trainer Steuerwald seien "beide zwar noch jung und ohne Cheftrainererfahrung, haben jedoch in den letzten beiden Spieljahren ihre Qualität unter Beweis gestellt und mit ihrer Arbeit maßgeblich zu den Erfolgen des Teams beigetragen", sagte Niroomand.