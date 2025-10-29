BR Volleys lösen Knoten: Erster Sieg nach Fehlstart

Rekordmeister Berlin Recycling Volleys hat nach dem schlechtesten Saisonstart seit fast 30 Jahren den ersten Sieg in der Volleyball-Bundesliga gefeiert. Im zweiten Heimspiel gewann der Serienmeister am Mittwochabend 3:0 (25:15, 25:13, 25:11) gegen Aufsteiger SV Warnemünde.

Die fehlende "Aufschlagstärke", die der britische Cheftrainer Joel Banks in der Saison bisher vermisst hatte, zeigte vor allem Diagonalangreifer Jake Hanes vor 3610 Fans in der Max-Schmeling-Halle. Der MVP der vergangenen Saison wurde nach dem Duell mit dem bisher ebenfalls sieglosen Gegner zum Spieler des Spiels gekürt.

Nach einer überraschenden 0:3-Auftaktpleite gegen Dauerrivale VfB Friedrichshafen und einem 2:3 in Düren fand das Team von Banks gegen den Liganeuling wieder in die Spur. Vor fast 30 Jahren hatte der Klub einen ähnlich schlechten Saisonstart hingelegt. Die Berliner, die damals noch unter dem Namen SC Charlottenburg antraten, feierten 96/97 wie diesmal im dritten Spiel ihren ersten Sieg.