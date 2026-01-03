Drittes Duell: Friedrichshafen will nächsten Sieg gegen Berlin

Zwei Duelle, zwei Siege - doch in Sicherheit wähnen sich die Volleyballer des VfB Friedrichshafen vor dem nächsten Aufeinandertreffen mit den BR Volleys keineswegs. "Berlin hat ohne Zweifel eine sehr starke Mannschaft und wird alles daransetzen, hier zu gewinnen", sagte Trainer Adam Swaczyna: "Aber das gilt genauso für mein Team."

In die dritte Partie gegen die Serienmeister aus der Hauptstadt gehen die Häfler am Sonntag (17.00 Uhr/Dyn) durchaus mit Selbstvertrauen. Gleich zum Ligastart hatte der VfB den erfolgsverwöhnten Berlinern überraschend eine 0:3-Niederlage zugefügt, auch im Pokal-Halbfinale behielt Friedrichshafen Mitte Dezember die Oberhand. In der Tabelle musste das Team von Swaczyna die Berliner, die vor allem zu Saisonbeginn geschwächelt hatten, aber mittlerweile auf Rang drei vorbeiziehen lassen.

"Wir sind noch ein sehr junges Team, das sich weiterentwickelt und in der Bundesliga auch einige Punkte hat liegen lassen", erklärte Swaczyna: "Gleichzeitig haben wir aber gezeigt, dass wir sehr gut spielen können. Die nächsten Spiele werden zeigen, wie gut wir den vielen Aufgaben gewachsen sind – bisher haben wir das aber sehr ordentlich gemacht."

Neben dem Bundesliga-Duell gegen den Dauerrivalen aus Berlin wartet auch auf der europäischen Bühne die nächste Herausforderung. Am Mittwoch (20.00 Uhr) kann Friedrichshafen im Rückspiel gegen Levski Sofia (Hinspiel 3:0) den Einzug in das Achtelfinale des CEV Cup perfekt machen. "Über Weihnachten hatten wir ein kleines Zeitfenster zum Durchatmen", sagte Swaczyna: "Aber wir wissen auch, was jetzt auf uns zukommt."

Weiterhin verzichten muss der VfB dabei allerdings auf Außenangreifer Tim Peter. Der Nationalspieler laboriert nach wie vor an einer Fußverletzung.