"Das größte Ziel": Volleys nehmen Meisterschaft ins Visier

Das Aus in der Champions League? Der nervenaufreibende Pokal-Krimi? Das alles hat den Serienmeister BR Volleys für die heiße Phase des Meisterkampfes in der Volleyball Bundesliga (VBL) nur noch mehr angespornt. Natürlich hätten die durchwachsenen Partien auch am "Selbstvertrauen genagt", sagte Kapitän Ruben Schott dem SID: "Ich habe allerdings nicht das Gefühl, dass wir mit einer anderen Einstellung in die Play-offs gehen."