Spitzenspiel in der VBL: Lüneburg überlegen beim Bruderduell

Das erste direkte Duell geht an den jüngeren: Im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga hat Joscha Kunstmann mit der SVG Lüneburg gegen seinen älteren Bruder Louis vom VfB Friedrichshafen mit 3:0 (26:24, 25:14, 25:19) gewonnen. Durch den Heimsieg verlängerten die Niedersachsen ihre makellose Siegesserie in der neuen Saison und fügten den Häflern die zweite Saisonniederlage zu.

"Als Familie gemeinsam beide Brüder anfeuern zu dürfen, ist ein Moment, der mich stolz macht", hatte die Schwester Anna Kunstmann im Vorfeld des 5. Spieltags dem SID mitgeteilt. Gemeinsam mit der Mutter, die mit beiden Fanschals ausgestattet war, sah die Schwester zu Beginn ein noch ausgeglichenes Duell, das der Vizemeister im zweiten und dritten Satz dann aber dominierte. SVG-Zuspieler Santeri Välimaa wurde als MVP ausgezeichnet: Er sorgte dafür, dass Christopher Byam als Diagonalangreifer starke 14 Punkte für die SVG auflegte, die nun alle fünf Saisonspiele gewinnen konnte.

Bei der Neuauflage des Play-off-Halbfinales der vergangenen Saison wurden die Kunstmann-Brüder von ihren Trainern als Mittelblocker in der Starting Six aufgeboten. Den ersten Satz gestalteten die Gäste noch knapp, ab dem zweiten Satz war Lüneburg dominant. Auch Joscha Kunstmann konnte mit einem Block und mehreren Punkten dazu beitragen. Die Kunstmanns zeigten sich insgesamt effizient bei ihren Angriffen.

Im Sommer war der 25 Jahre alte Louis Kunstmann nach vier Jahren in Kanada zu den Häflern gewechselt, wo er nun in der Liga erstmals auf seinen 22 Jahre alten Bruder traf. Joscha Kunstmann, der bereits regelmäßig zur Nationalmannschaft eingeladen wird, spielt seit zwei Jahren für Lüneburg in der Bundesliga und ist beim Spitzenklub Leistungsträger.