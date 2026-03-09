VBL: Steuerwald wechselt nach Ludwigsburg

Patrick Steuerwald wird ab der kommenden Saison Trainer beim Volleyball-Bundesligisten Barock Volleys MTV Ludwigsburg. Das teilte der Verein am Montag mit. Der ehemalige Nationalspieler kommt vom Ligakonkurrenten ASV Dachau und folgt beim Aufsteiger auf Hasse Mattila, der mit der Mannschaft derzeit noch im Rennen um einen Playoff-Platz ist. Dachau hatte den Abschied seines langjährigen Coaches bereits zuvor vermeldet.

"Patrick Steuerwald war unsere absolute Wunschlösung", sagte Ludwigsburgs Sportdirektor Michael Dornheim: "Seine Philosophie passt hervorragend zur Ausrichtung des Vereins. Mit seiner Expertise, seiner internationalen Erfahrung und seiner klaren Spielidee werden wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen."

Steuerwald verlässt Dachau nach fünf Jahren im Amt. In seiner Zeit als Trainer gelang dem 40-Jährigen mit der Mannschaft ab 2021 der direkte Durchmarsch von der 3. Liga Ost bis in die Spitzenklasse.

"Es war eine spannende Reise, die wir hier gemeinsam angetreten sind und ich bin dem ASV sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, dieses Projekt begleiten zu dürfen", sagte Steuerwald. In seiner Zeit beim Verein habe er vor allem durch die beiden Aufstiege "besondere Momente" erlebt. Als Tabellenzwölfter verpasst Dachau die Playoffs der Liga, zwei Spiele stehen in der Hauptrunde noch aus.

In Ludwigsburg wolle er "die Mannschaft weiterentwickeln und auf das nächste Level bringen", sagte Steuerwald. Damit wird es auch in der kommenden Spielzeit zum Trainer-Aufeinandertreffen mit Bruder Markus kommen. Dieser übernimmt in der neuen Saison bei den Helios Grizzlys Giesen erstmalig das Amt des Headcoachs, momentan ist er noch Co-Trainer bei den Berlin Recycling Volleys.