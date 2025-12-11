BR Volleys starten souverän in die Königsklasse

Nach dem holprigen Start in der Bundesliga haben die Berlin Recycling Volleys ihre erste Aufgabe in der Champions League souverän erledigt. Der deutsche Serienmeister besiegte den spanischen Titelträger Guaguas Las Palmas zum Auftakt souverän mit 3:0 (25:20, 29:27, 25:17).

Neben Las Palmas und dem tschechischen Meister VK Lvi Praha wartet in Pool C auch Titelverteidiger Sir Sicoma Monini Perugia auf die Berliner. Alle Gruppenersten ziehen direkt ins Viertelfinale, die Zweitplatzierten und der beste Dritte aus fünf Staffeln in die sogenannte Play-off-Runde ein.

Der zweite deutsche Vertreter in der Königsklasse, SVG Lüneburg, war am Tag zuvor ebenfalls erfolgreich gewesen. Der Tabellenführer der Bundesliga gewann 3:1 gegen Sporting Lissabon.