Volleyball: Berlin droht Champions-League-Aus

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys muss in der Champions League das Aus schon nach der Vorrunde befürchten. Der Hauptstadt-Klub unterlag im fünften und vorletzten Gruppenspiel bei Guaguas Las Palmas 1:3 (25:23, 28:30, 21:25, 24:26) und ließ damit seine erste Gelegenheit zum Einzug in die K.o.-Phase ungenutzt.

Durch die zweite Niederlage kann Berlin zum Vorrundenabschluss (Mittwoch/18. Februar) noch vom spanischen Ex-Klub seines US-Mittelblockers Matthew Knigge abgefangen und vom zweiten Tabellenplatz verdrängt werden. Berlin empfängt dabei den italienischen Gruppensieger und Klubweltmeister SSM Perugia, während Las Palmas beim sieglosen Schlusslicht Lvi Prag gewinnen muss.