Volleyball: BR Volleys verlieren deutlich gegen Perugia

Der Titelverteidiger war eine Nummer zu groß: Die Berlin Recycling Volleys haben ihre erste Niederlage in der Champions League erlitten. Beim italienischen Topteam Sir Safety Perugia verlor der deutsche Volleyball-Serienmeister am dritten Spieltag 0:3 (13:25, 23:25, 14:25). Damit endete gegen den Titelträger aus der Vorsaison die sieben Spiele andauernde Siegesserie der Berliner – und die Generalprobe für das anstehende Bundesliga-Topspiel misslang.

Berlin hatte vor gut einer Woche seinen Cheftrainer Joel Banks entlassen. Der bisherige Assistenzcoach Alexandre Leal und Co-Trainer Markus Steuerwald sollen bis zum Saisonende das Team führen und den zehnten Meistertitel in Folge trotz des holprigen Saisonstarts doch noch möglich machen.

Eine große Möglichkeit, weiter an den derzeitigen Bundesliga-Tabellenführer heranzurücken bietet sich bereits am Wochenende: Am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) sind die Verfolger aus Berlin zu Gast beim Ligaprimus SVG Lüneburg. Lüneburg, ebenfalls mit einer 0:3-Niederlage in der Königsklasse gegen Warta Zawiercie, führt die Tabelle drei Punkte vor den BR Volleys an.